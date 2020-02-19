العمل تطلق خدمة إدارة مواقع المنشأة إلكترونياً

العمل تطلق خدمة إدارة مواقع المنشأة إلكترونياً

2020/02/19
الساعة 12:40 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار
0
طباعة

المواطن – واس 

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمة “إدارة مواقع المنشأة”، وذلك من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية في موقع الوزارة.
وتتيح هذه الخدمة لجميع المنشآت إدارة المواقع وبياناتها عن طريق الربط الإلكتروني مع رخص البلدية، مما يسهل على صاحب المنشأة تعريف جميع المواقع والفروع، وتحديث مواقعها الجغرافية، وتحديد العاملين في كل فرع، وتغني هذه الخدمة عن مراجعة مكاتب العمل لفتح فروع في نفس المنطقة.
كما ستمكن هذه الخدمة أصحاب المنشآت من توزيع القوى العاملة بين الفروع ونقلهم بشكل إلكتروني.
ودعت الوزارة المنشآت كافة إلى المبادرة في تحديث بياناتهم عن طريق الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية للمنشأة في موقع الوزارة، والاطلاع على دليل المستخدم المتوفر في الموقع.

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اترك تعليق

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • ورشة عمل لمناقشة مبادرات مكافحة التستر التجاري
    •
  • العمل تدعو أصحاب الأعمال لتوثيق عقود الموظفين إلكترونيًّا
    •
  • العمل ترد على شكاوى من زيارات مفتشيها الميدانيين
    •
  • بيان إلحاقي للتحالف يكشف وحشية العمل الإرهابي الحوثي على مطار أبها
    •

    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :