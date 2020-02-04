العمل: لم نلغِ نظام الكفالة

المواطن - الرياض
ردت وزارة العمل والتنمية الاجتماعي على ما تم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء الكفالة للوافدين، مشددةً على أنه لم يصدر عنها أي تصريح حول ذلك.
وأوضحت الوزارة أنها تتشارك في قراراتها التي تمس سوق العمل مع مختلف الجهات الحكومية وقطاع الأعمال؛ ويتم الإعلان عنها رسميًّا.
ودعت وزارة العمل إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.
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ضيف
ان شاء الله يتلغي عشان الكفيل بتاعي يذهب إلى الجحيم كفيلي ظالم ومعندوش ضمير وبيكدب والناس الجيران لم تسلم من شره انهو من من اهل الشر وخاصتهم وبياكل حقوق الناس وانا واحد منهم بينه وبينهو قضية في المحكمه انهو لا يخاف الله
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