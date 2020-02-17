العوامل الستة المسببة لـ الشيخوخة المبكرة

المواطن – ترجمة: منة الله أشرف

الشيخوخة هي العملية الطبيعية لتقدم السن، لكن هناك العديد من العوامل التي تلعب دورًا في تسريعها ويبدو الكثير من الأشخاص أكبر سنًا مما هم عليه بسبب السلوكيات الخاطئة، وعرض موقع AFPA fitness بعضها:

1- الجلوس فترة طويلة:

الجلوس المتواصل لأكثر من 8 ساعات يسبب الشيخوخة المبكرة؛ ولهذا السبب يوصي الباحثون بإجراء 30 دقيقة على الأقل من التمارين يوميًا، والاستراحة من الجلوس كل 30 دقيقة.

2- التدخين:

يسبب التدخين الكثير من المشاكل الصحية ومنها الشيخوخة المبكرة، حيث يظهر للمدخن خطوطًا دقيقة حول الفم، وتجاعيد في الجبهة، واصفرار وضعف الأسنان.

3- اللحوم الحمراء:

أظهرت دراسة أن من أضرار تناول الكثير من اللحوم الحمراء وعدد قليل جدًا من الفواكه والخضراوات زيادة العمر البيولوجي للفرد؛ حيث تزيد اللحوم من مستويات عنصر واحد في الدم يُسمى الفسفور وهو ما يؤذي الجلد والبشرة، كما يمكن أن يتسبب تناول اللحوم بكثرة في الإصابة بمرض الكلى المزمن.

4- أشعة الشمس والسمرة الاصطناعية:

أضرار أشعة الشمس هي السبب الأول للتجاعيد وتضرر الجلد، وكذلك أيضًا السمرة الاصطناعية (التان) بسبب الأشعة فوق البنفسجية، ويمكن ملاحظة أن الأشخاص الذين يقضون سنوات في العمل في الشمس تظهر عليه التجاعيد أكثر ويكون ملمس جلده قاسيًا.

5- شرب الماء من الزجاجة:

يؤدي هذا السلوك إلى ظهور تجاعيد عميقة حول شفتيك، ما يجعلك تبدو أكبر عمرًا.

6-ارتداء الأقراط الثقيلة:

يؤدي ذلك إلى وضع الكثير من الوزن على منطقة حساسة من الأذنين، يمكن أن يسبب ذلك فقدان شكل الأذن وتمدد البشرة وبالتالي فقد مرونتها وهو ما يضيف المزيد من العمر على المظهر العام.

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