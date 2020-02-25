الغزارة التهديفية شعار مباريات تشيلسي ضد بايرن ميونيخ

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة تشيلسي ضد بايرن ميونيخ الألماني المقرر إقامتها، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تشيلسي ضد بايرن ميونيخ

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن مباريات تشيلسي ضد بايرن ميونيخ في البطولات الأوروبية دائمًا ما تشهد غزارة تهديفية.

ولعب تشيلسي ضد بايرن ميونيخ الألماني 4 مباريات في جميع البطولات الأوروبية، وشهدت تسجيل 17 هدفًا، بمعدل 4.25 في كل مباراة، ما يزيد صعوبة مواجهة الفريقين اليوم.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بالبلوز لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة تشيلسي ضد بايرن ميونيخ الألماني اليوم، لتحقيق الفوز والاقتراب من التأهل إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه اليوم، لتسهيل مهمته في مباراة الإياب التي ستُقام وسط جمهوره.

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