الـVAR يُؤزم وضع النصراويين من جديد

المواطن - محمد سمعه

تسببت تقنية الفيديو في تأزم وضع نادي النصر، وذلك خلال أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي المقامة حاليًا بالجولة العشرين لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الحكم السلوفيني دامير سكومينا احتسب ركلة جزاء للأهلي في الشوط الأول ضد النصر، بعد الرجوع لتقنية الفيديو، حيث سددها اللاعب السوري عمر السومة بنجاح، ليسجل ثاني أهداف الأهلي في شباك العالمي بالدقيقة الـ43 من عمر الشوط الأول.

ودائمًا ما يشكو نادي النصر من تقنية الفيديو، وذلك من الموسم الماضي حيث أبدى سعود السويلم رئيس النصر السابق امتعاضه من ظلم النصر من تقنية الفيديو، وتحدث صفوان السويكت رئيس النصر الحالي عن ظلم التقنية للعالمي.

وواصلت تقنية الفيديو إغضاب النصراويين باحتساب ركلة الجزاء، فرغم صحتها لكن النصر دائمًا يشعر بأن علاقته مع تقنية الفيديو ليست جيدة.

وتُقام مباراة الأهلي والنصر على ملعب الملز في الرياض، حيث يسعى الفريق الأهلاوي للفوز بعد الخسارة من الفتح بالجولة التاسعة عشرة في الدوري بهدف.

أما النصر فكان فاز في الجولة الـ19 على نادي الحزم بنتيجة هدفين دون رد.

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