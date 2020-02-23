الـVAR يُثير غضب الاتحاد والتعاون

المواطن - محمد سمعه

عانى ناديا الاتحاد والتعاون، من قرارات تقنية حكم الفيديو المساعد “VAR” وذلك بعد مباراة الفريقين ضد الهلال والرائد على الترتيب بالجولة الـ19 لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت البداية مع محمد القاسم رئيس التعاون، الذي أبدى غضبه من التقنية قائلًا في تصريحات إعلامية للقناة الرياضية السعودية: “مباراة الرائد سُلبت منا، هل ما حدث مقصود؟ أتحدى أحد يجاوب، ما حدث غير طبيعي، لجنة الحكام تخاف من الأندية المتصدرة وحكم الـVAR يُشجع الرائد”.

ولم يتألم التعاون وحده من قرارات التقنية، حيث عانى نادي الاتحاد من الأمر ذاته، وذلك بعد إلغاء الحكم البولندي سيون مارسينياك هدفًا صحيحًا سجله اللاعب البرازيلي رومارينيو في شباك نادي الهلال، خلال لقاء الفريقين أمس السبت في الدوري.

وانتقد الناقد الرياضي جمال عارف المعروف بميوله الاتحادية تقنية الـVAR قائلًا بأنها هي والتحكيم ساهما في تحقيق الهلال للفوز أمام الاتحاد.

جدير بالذكر أنه في وقت سابق، كان خالد البلطان رئيس نادي الشباب قال بأن لجنة الحكام أخبرته بأنه لا يُوجد في الوقت الحالي حكام نخبة لإدارة المباريات في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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