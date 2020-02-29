الفتح يقلب الطاولة على الوحدة بدوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي الفتح من الفوز على الوحدة بثلاثية مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة العشرين لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت المبادرة التهديفية من نادي الوحدة، الذي نجح في إحراز هدفين عبر اللاعبين يوسف نياكات ولويس غوستافو بالدقيقتين الـ25 والـ35.

وتمكن الفتح بعد ذلك من تقليص الفارق وإحراز الهدف الأول له بالدقيقة الثالثة والأربعين عبر اللاعب سفيان بن دبكة.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، تمكن اللاعب ميتشيل تي فريدي من إحراز هدف الفتح الثاني بالدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بين الفتح والوحدة بهدفين لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، تراجع أداء نادي الوحدة مما مكّن الفتح من إحراز الهدف الثالث عبر اللاعب ماتياس أجويريجاراي بالدقيقة السادسة والستين.

وانتهت المباراة بفوز الفتح على الوحدة بثلاثية مقابل هدفين، ليصبح رصيد الفتح 18 نقطة بالمركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 33 نقطة بالمركز الرابع.

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