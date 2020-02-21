الفتح يُزيد أوجاع الأهلي في دوري محمد بن سلمان

المواطن – محمد سمعه

انتهت مباراة الأهلي والفتح، بخسارة الراقي بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأنهى نادي الفتح، الشوط الأول من مباراة الأهلي متقدمًا بهدف دون رد، حيث سجل اللاعب سفيان بن دبكة هدف الفتح الوحيد بالدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول بطريقة مُباغتة.

وفي الشوط الثاني، حاول الأهلي العودة في المباراة عن طريق محاولات من النجم السوري عمر السومة، ولكن دون جدوى في ظل عدم وجود تركيز باللمسة النهائية.

ولم يتمكن الأهلي من إحراز هدف التعادل، لتنتهي المباراة بفوز الفتح بهدف دون رد.

وأصبح رصيد الفتح، بعد الفوز 15 نقطة بالمركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 33 نقطة بالمركز الثالث.

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