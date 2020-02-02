الفراج: مدرب ضمك يتعرض لحملة تحريضية!

المواطن - مروة نبيل

أبدى الإعلامي وليد الفراج استياءه من الحملة التي يتعرض لها مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، الجزائري نور الدين بن زكري؛ بسبب تصريحاته الأخيرة.

وكان تصريح نور الدين بن زكري بعد مباراة ضمك ضد النصر الأخيرة قد أثار غضب جماهير العالمي، حيث قال: “النصر لن يسجل في مرمى فريقي لو لعب لمدة شهر، دون الحصول على ركلة جزاء”.

#الدوري_مع_وليد | #وليد_الفراج: ليس من اللائق ما يتعرض له مدرب #ضمك نور الدين بن زكري من "حملة تحريضية" وهي ليست رأي عام بل مفتعلة.. رغم كل هذه الحملات المغرضة إلا أنها لم تؤدي لاتخاذ أي قرار لعدم عدالتها. pic.twitter.com/Ekngqjufzv — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) February 2, 2020

وقال: “مدرب ضمك تحدث في تصريحات إعلامية عما يعتقد أنه وجهة نظره صح أم خطأ لا أدخل في مضمون تصريحاته، ولكن هو مدرب عربي يعيش في المملكة ويعمل منذ سنوات طويلة في البطولات السعودية لا يليق أن يتعرض لهذه الهجمة”.

وتابع: “مع الأسف الساحة الإعلامية السعودية والرياضية أصبح فيها ما يشبه الحملات.. فجأة شخص تنفح النيران عليه من جميع الاتجاهات هذا ليس رأي عام هذه ناس تتحرك مع بعض من كثرها الناس أصبحت تفقد الثقة بمثل هذه الحملات يظهر هاشتاق تحريض”.

وأضاف: “والمشكلة رغم كل هذه الحملات التي ظهرت في الوسط الرياضي على لاعبين ومدربين وأندية لم تؤدِّ إلى اتخاذ قرار خاصة في هذا الموسم؛ لأنها لو كانت عادلة كان اتخذ فيها قرار، ولكن أغلبها كان مرتبط بالميول”.

وواصل وليد الفراج تصريحاته قائلًا: “هذا استقصاد لكل الأطراف، هذا لا يُساهم في شيء هذا يؤدي إلى التكتل، وهذا أمر غير محمود في الساحة الرياضية.. لا يصح أن نصل إلى هذه المرحلة”.

واستكمل تصريحاته قائلًا: “نور الدين بن زكري يتعرض لحملة تحريضية ليس لها داعي قال رأيه يتم الرد عليه برأي وانتهى الموضوع دون الإساءة والتشهير له، ومن يتكلم كلام لا يعجبنا سوف نؤدبه”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “لو نجح التحريض تجاه مدرب أو لاعب واتخذ قرار من اتحاد كرة القدم ثق أن الطرف الآخر سيعترض وسيحاول المسؤولين إرضاء الجميع، ولذلك المسؤولين مع الحق فقط، ويجب أن يكون الكلام موزون وليس التحريض بناء على الآراء يجب أن يكون بناء على معلومات”.

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