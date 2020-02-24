الفريدي يكشف كواليس انتقاله إلى مليلة الإسباني

المواطن - مروة نبيل

كشف النجم أحمد الفريدي كواليس انضمامه إلى صفوف مليلة الإسباني، كما أوضح تفاصيل ابتعاده عن لعب كرة القدم خلال الشهرة الماضية بعد رحيله عن النصر.

وكان نادي النصر قد وقع مخالصة مالية مع أحمد الفريدي صاحب الـ32 عامًا في فبراير 2019، وظل طوال الفترة الماضية دون الانضمام إلى أي فريق، قبل أن يتعاقد اليوم مع مليلة الإسباني لمدة موسم ونصف في صفقة انتقال حر.

وقال الفريدي: “بعد رحيلي عن النصر تلقيت عدة عروض من أندية كبيرة، لكني كنت مشغولًا في التجارة وأموري الخاصة، لذلك أثر كبير في زيادة الوزن وغيره، وذلك أمر سلبي وغير صحي، ولا يمكن أن أعطي داخل الملعب بهذه الطريقة”.

وأضاف خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “مررت بفترة الشك عقب رحيلي عن النصر، وفكرت في الاعتزال، بسبب انشغالي، لكني وجدت بعد تفكير أنني لم أقدم كل ما عندي، وقررت الاستمرار”.

وتابع أحمد الفريدي تصريحاته قائلًا: “في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وصلتني عدة عروض من داخل وخارج السعودية، لكنها جاءت في فترة لم أكن أفكر فيها في العودة إلى الملاعب”.

وواصل: “تلقيت عروضًا من البرتغال وإسبانيا وبلغاريا قبل مليلة الإسباني، والأمور لم تتم معهم بسبب ارتباطهم بمواعيد السوق، واختياري للوقت لم يكن مناسبًا وتأخرت كثيرًا في اختيار النادي”.

واستكمل: “لا أعرف أي شيء عن المباريات بالدوري السعودي وغيرها حتى الآن، لدرجة كنت أسأل اللاعبين بالتمرين عن نتيجة المباراة الماضية، ولم أكن أعرف من سنواجه إلا من زملائي أو محاضرة المدرب خلال السنوات الماضية”.

وأردف: “اخترت نادي مليلة لأني لا أريد أن أرجع لدائرة الشك التي مريت بها، وحقيقة مستواي خلال مسيرتي كان في تزايد مستمر، في كل الأندية التي مثلتها وحققت معهم إنجازات”.

واختتم أحمد الفريدي تصريحاته الإذاعية قائلًا: “الإصابات عطلتني بعض الشيء مع الاتحاد والنصر، وسأبذل قصارى جهدي للعودة وتقديم الأفضل”.

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