الفيحاء ثاني المتأهلين لـ دوري الشباب تحت 19 عامًا

المواطن - محمد سمعه

تأهل نادي الفيحاء إلى الدوري السعودي الممتاز لدرجة الشباب تحت 19 عامًا موسم 2020-2021، ليكون ثاني المتأهلين إلى المسابقة.

ووجّه حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر “تويتر” رسالة تهنئة إلى نادي الفيحاء قائلًا: “الفيحاء ثاني المتأهلين للدوري الممتاز لدرجة الشباب تحت 19 عامًا”.

ويُعد الفيحاء ثاني المتأهلين، بعد نادي هجر.

جدير بالذكر أن نادي النصر يحتل المركز الأول في دوري الشباب موسم 2019-2020 برصيد 36 نقطة، بينما يحتل النادي الأهلي الوصافة، ويتواجد نادي الهلال بالمركز الثالث برصيد 29 نقطة.

وكان نادي النصر تُوج بالدوري السعودي تحت 19 عامًا في الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع نادي الهلال.

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