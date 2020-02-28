الفيحاء يقلب الطاولة على الرائد بدوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

أمطر نادي الفيحاء شباك نادي الرائد بثلاثية مقابل هدف، في الجولة العشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأت المباراة بضغط كبير من قبل نادي الرائد، حيث تمكن اللاعب رائد الغامدي من إحراز الهدف الأول لفريق الرائد بالدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول.

وواصل الفيحاء ضغطه الهجومي، حيث تمكن اللاعب نواف الصبحي من إحراز هدف التعادل للفيحاء بالدقيقة الثالثة والأربعين.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفيحاء والرائد بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، تراجع أداء نادي الرائد؛ مما مكن الفيحاء من إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب أدميلسون باروس بالدقيقة الرابعة والسبعين.

وواصل الفيحاء تألقه، حتى سجل اللاعب صامويل أوسو ثالث أهداف الفيحاء بالدقيقة الثمانين من عمر المباراة.

وأصبح رصيد الفيحاء بعد الفوز 27 نقطة بالمركز التاسع، بينما تجمد رصيد الرائد عند 31 نقطة بالمركز السادس.

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