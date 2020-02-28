الفيصلي يُسقط العدالة في دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الفيصلي والعدالة- منذ قليل- في الجولة الـ20 ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الفيصلي بثنائية دون رد.

وخلال الشوط الأول، كثف نادي الفيصلي من هجماته، حتى تمكن اللاعب خاليم هيلاند من إحراز الهدف الأول للفيصلي بالدقيقة الثامنة عشرة من عمر الشوط الأول.

وواصل النادي الفيصلي ضغطه، وذلك من أجل إحراز الهدف الثاني بالشوط الأول ولكن دون جدوى، لينتهي النصف الأول من اللقاء بتقدم الفيصلي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، كثف نادي العدالة من محاولاته؛ وذلك من أجل تقليص الفارق ولكن دون جدوى.

وأضاف الفيصلي الهدف الثاني عبر اللاعب يوسف الجبلي بالدقيقة الـ106 من عمر المباراة.

وأصبح رصيد الفيصلي بعد الفوز بثنائية، 31 نقطة بالمركز الخامس، بينما تجمد رصيد العدالة عند 14 نقطة بالمركز السادس عشر.

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