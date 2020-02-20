الفيصل يوجه بإيقاف المسؤولين عن إنتاج أغنية الراب “بنت مكة”

الفيصل يوجه بإيقاف المسؤولين عن إنتاج أغنية الراب “بنت مكة”

2020/02/20
الساعة 5:08 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
2
طباعة

المواطن – مكة المكرمة
وجه صاحب السمو الملكي، الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة بإيقاف المسؤولين عن إنتاج فيديو أغنية الراب ( بنت مكة ) الذي يسيء لعادات وتقاليد أهالي مكة ويتنافى مع هوية وتقاليد أبنائها الرفيعة.
وتضمن توجيه أمير منطقة مكة إحالتهم للجهات المختصة للتحقيق معهم وتطبيق العقوبات بحقهم.

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

2
اترك تعليق

avatar
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
العفاري
ضيف
العفاري

كفو يابن الفيصل

أعجبني0لم يعجبني  رد
3 ساعة
ابو محمد
ضيف
ابو محمد

افضل شي ماهي فوضه كل يغني على كيفه ويسي للناس وعاداتهم وتقاليدهم ليه ما يسوون شي يرضي الله اول شي ويرضئ به الجميع ولايمس الناس وتقليدهم ولايشوه السمعه

أعجبني0لم يعجبني  رد
3 ساعة



"> المزيد من الاخبار المتعلقة :