الفيصل يوجه بإيقاف المسؤولين عن إنتاج أغنية الراب “بنت مكة”

المواطن – مكة المكرمة

وجه صاحب السمو الملكي، الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة بإيقاف المسؤولين عن إنتاج فيديو أغنية الراب ( بنت مكة ) الذي يسيء لعادات وتقاليد أهالي مكة ويتنافى مع هوية وتقاليد أبنائها الرفيعة.

وتضمن توجيه أمير منطقة مكة إحالتهم للجهات المختصة للتحقيق معهم وتطبيق العقوبات بحقهم.

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