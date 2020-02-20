الفيصل يوجه بإيقاف المسؤولين عن إنتاج أغنية الراب “بنت مكة”

المواطن – مكة المكرمة
وجه صاحب السمو الملكي، الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة بإيقاف المسؤولين عن إنتاج فيديو أغنية الراب ( بنت مكة ) الذي يسيء لعادات وتقاليد أهالي مكة ويتنافى مع هوية وتقاليد أبنائها الرفيعة.
وتضمن توجيه أمير منطقة مكة إحالتهم للجهات المختصة للتحقيق معهم وتطبيق العقوبات بحقهم.
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ضيف
كفو يابن الفيصل
ضيف
افضل شي ماهي فوضه كل يغني على كيفه ويسي للناس وعاداتهم وتقاليدهم ليه ما يسوون شي يرضي الله اول شي ويرضئ به الجميع ولايمس الناس وتقليدهم ولايشوه السمعه
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