الكلثمي يقلد علي القحطاني رتبته الجديدة

2020/02/06
الساعة 12:07 مساءً
- ‎فيالمجتمع
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القحطاني يتقلد رتبته الجديدة في حرس الحدود
المواطن - أبها

صدر قرار مدير عام حرس الحدود بالمملكة الفريق عواد بن عيد العرادي البلوي بترقية الرقيب علي بن سعد القحطاني إلى رتبة رقيب وذلك اعتباراً من تاريخ 1441/05/01 هـ.

وقلد مساعد مدير إدارة الشؤون الهندسية الرائد المهندس عارف بن عبدالرحمن الكلثمي بحرس الحدود بمنطقة عسير الرقيب علي القحطاني رتبته الجديدة وذلك بحضور ضابط الإشراف الرائد مهندس إبراهيم محمد العسيري وضابط التشغيل والصيانة النقيب عامر الشهري وموظف وأفراد إدارة الشؤون الهندسية.

المواطن” تهنئ القحطاني وتتمنى له استمرار النجاح والتقدم.

القحطاني يتقلد رتبته الجديدة في حرس الحدود
تقليد القحطاني رتبته الجديدة

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