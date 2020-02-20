الكويت تعلق الرحلات البحرية من وإلى إيران

المواطن – متابعة

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، تعليق الرحلات البحرية من وإلى إيران بحرًا، وذلك اعتبارًا من يوم أمس الخميس وحتى إشعار آخر.

وأوضحت مؤسسة الموانئ في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الكويتية، أن هذا الإجراء جاء بعد الإعلان عن تسجيل حالات إصابة ووفيات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في إيران، وذلك لتفادي أي احتمالية لانتقال المرض بين الركاب.

وكانت الخطوط الجوية الكويتية أعلنت يوم أمس، وقف تشغيل جميع رحلاتها إلى إيران اعتبارًا من الخميس وحتى إشعار آخر نتيجة تسجيل إصابات ووفيات بفيروس كورونا المستجد.

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