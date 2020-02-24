الكويت تعلن تسجيل 3 إصابات بـ كورونا

المواطن - متابعة

نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزارة الصحة إعلانها عن إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا في الكويت من العائدين من مشهد الإيرانية. وأوضحت الوزارة أن الحالة الأولى لكويتي والثانية لمواطن سعودي والحالة الثالثة لشخص من غير محددي الجنسية.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية أعلنت قبل يومين وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من إيران بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية وذلك بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في مدينة قم الإيرانية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء “كونا”.

وقالت في بيان صحافي، في وقت سابق، إنه سيتم منع القادمين من أي جنسية ممن لديهم إقامة أو سمة دخول سابقة إلى الكويت ممن كانوا موجودين في جمهورية إيران الإسلامية خلال الأسبوعين الماضيين.

كما أشارت إلى أنه سيخضع أي مواطن كويتي قادم من إيران للحجر الصحي، مضيفة أنه سيتم إيقاف إصدار سمة دخول للقادمين إلى البلاد من إيران نظرا إلى الوضع الحالي.

هذا وناشد الطيران المدني المواطنين عدم السفر إلى إيران خلال الفترة الحالية إلى حين اتضاح الصورة النهائية بشأن فيروس كورونا المستجد.

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