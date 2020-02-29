الكويت: لم نسجل أي إصابة جديدة بـ كورونا خلال 24 ساعة

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية أن الكويت لم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مشيرة إلى أن الحالات الأخرى مستقرة. ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم السفر في الوقت الحالي.

وكانت الكويت أعلنت أمس عن رصد حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا، كلتاهما وصلتا من إيران.

وأعلن وزير الصحة الكويتي في مؤتمر صحافي، الجمعة، أن جميع المصابين بفيروس كورونا في البلاد بحالة جيدة.

وأوضحت وزارة الصحة وجود “كوادر مؤهلة للتعامل مع كورونا ولم تتم الاستعانة بأحد من الخارج”. وأكدت مسؤولة بالوزارة إصابة شخصين آخرين بفيروس كورونا اليوم الجمعة، مما يرفع عدد الإصابات إلى 45، لكن لم تحدث وفيات بسبب المرض.

وأوضحت المسؤولة في مؤتمر صحافي في العاصمة أن المصابين سافروا إلى إيران أو انتقلت لهم العدوى من أشخاص ذهبوا إلى هناك.

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