اللواء اليحيى يحتفل بزواج ابنته بنادي ضباط قوى الأمن

المواطن - تصوير : خالد الحمودي - هاشم القرني - صالح الشهري - الرياض

احتفل اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، مدير عام الجوازات، مساء أمس بزواج ابنته على الشاب “محمد بن حمد العبيدان” .

وأقيم حفل الزواج في نادي ضباط قوى الأمن “قاعة الدرعية”، بحضور وزراء وقادة وزارة الداخلية والقطاعات العسكرية والأمنية ووجهاء المجتمع.

صحيفة “المواطن“، تهنئ اللواء سليمان اليحيى بهذه المناسبة، وتتمنى للزوجين حياة سعيدة وأن يرزقهم الله بالذرية الصالحة “بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير” وتهديه هذه التغطية المصورة :

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