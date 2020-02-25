اللواء منصور التركي .. وترجل صوت الداخلية وهذه وصيته بعد تقاعده

المواطن - الرياض

طوال 15 عامًا رسخ اللواء منصور التركي قدرته كمتحدث إعلامي لوزارة الداخلية، ليضرب العديد من الأمثلة في اللباقة والحسم والتعامل الاحترافي مع الجهات الإعلامية مختلفة، حتى أسدل الستار عن إنجازاته في هذا المنصب الرفيع يوم أمس بتقاعده.



عنوان للإنجاز الأمني:

وسبق أن تحدث اللواء منصور التركي عن تجربته خلال أحد المؤتمرات الأمنية قبل فترة، حيث قال: إنه لم يمارس العمل الإعلامي من قبل، ولكنه شارك في مناسبات علمية كان لها دور كبير في إثراء معرفته بكيفية المشاركة في الملتقيات وإيجاز المواضيع وتقبل الاستفسارات والإجابة عنها وكذلك المواجهة.

وعلى الرغم من ذلك، أصبح اللواء منصور التركي عنوانًا للإنجاز الأمني وإضافة كبرى في تاريخ وزارة الداخلية، حيث تم تكليفه في عام 2005 وكانت حينها تجربة المتحدث الرسمي للوزارة جديدة نسبيًّا.

بداية عمله كمتحدث للداخلية:

وقال التركي عن بداية هذه المرحلة: إن المواجهة مع الإعلام لم تكن مسألة سهلة، وكانت تحتاج إلى فترة حتى يتم اكتساب الثقة وحتى يشعر المتحدث بالراحة في مواجهة الكاميرات والميكروفونات، متابعًا أن منظومة العمل الأمني تناغمت مع بعضها البعض؛ لأن المتحدث دائمًا في حاجة للمعلومة، وأصعب موقف تواجهه هو أنك تستطيع أن تحصل على المعلومة السريعة التي يمكن من خلالها أن تعد بيانًا أو تستطيع أن تجيب عن أسئلة وسائل الإعلام.

كما تحدث اللواء التركي عن التجربة وقال: إنها عززت منظومة المتحدثين الإعلاميين في كافة قطاعات وزارة الداخلية، وبلا شك أن قيام ومبادرة الوزارة بتكليف شخص يتحدث باسمها، في موضوع من أهم المواضيع، وهو موضوع مكافحة الإرهاب، كان بمثابة حافز لكافة القطاعات الأمنية أنها تدخل التجربة، ولذلك عندما ننظر للقطاعات الأمنية لوزارة الداخلية نجد أنها تملك الآن منظومة كبيرة من المتحدثين الإعلاميين الأكفاء في كافة القطاعات وكافة المناطق.

تصريحات من التركي:

وسبق لـ”المواطن” الحصول على العديد من التصريحات الحصرية من اللواء منصور التركي والتي لم يبخل فيها بمعلومات أو توضيحات تهم المواطنين والمقيمين، ومن ضمن هذه التصريحات الهامة ما كشفه في 2017 بشأن أن جميع العناصر الإرهابية مدعومة من خارج حدود السعودية، وأن أيًّا من الجماعات المتطرفة لم تتمكن من إنشاء تنظيم إرهابي داخل المملكة، مستثنيًا من ذلك تنظيم القاعدة، الذي نجحت الجهات الأمنية في هزيمته والقضاء عليه كليًّا.

ويمكن الاطلاع على نص التصريحات كاملة من الروابط هنا وهنا

متابعة مواسم الحج:

وكانت التصريحات والمتابعات التي قدمها اللواء المتقاعد هي الخاصة بمواسم الحج على مر السنوات الماضية، حيث كان يحرص على تقديم كافة المستجدات أولًا بأول إلى وسائل الإعلام مع تسليط الضوء على أبرز النقاط التي تعمل عليها الجهات المشاركة في مواسم الحج، وهو دور كبير استطاع أن ينفذه باقتدار وينال من خلاله إشادة وتقديرًا نظير جهوده وسرعته في تقديم المعلومات.

كما كان اللواء التركي يحرص على الخروج إلى وسائل الإعلام المختلفة لتوضيح الحقائق بشأن وقوع أي عمليات إرهابية، ليسد الطريق أمام أي محاولات للتضليل أو بث الشائعات والأكاذيب، وهو دور يضاف إلى سجل نجاحاته في هذا الملف الهام.

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