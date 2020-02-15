المالكي يكشف تفاصيل سقوط طائرة سعودية في الجوف اليمنية

المالكي يكشف تفاصيل سقوط طائرة سعودية في الجوف اليمنية

2020/02/15
الساعة 2:38 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية
3
طباعة

المواطن – واس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن ” العقيد الركن تركي المالكي عن سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية بمنطقة العمليات ضمن عمليات دعم وإسناد الجيش الوطني اليمني بمحافظة (الجوف) اليمنية.

وأوضح العقيد المالكي أنه عند الساعة (23:45) من مساء يوم الجمعة الموافق (14 فبراير 2020م) سقطت طائرة مقاتلة من نوع (تورنيدو) تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية اثناء قيامها بمهمة إسناد جوي قريب للوحدات التابعة للجيش الوطني اليمني.

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

3
اترك تعليق

avatar
3 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
محمد عبدالله حامظي ر متقاعد اساالله سبحانه وتعالا
ضيف
محمد عبدالله حامظي ر متقاعد اساالله سبحانه وتعالا

ا

أعجبني0لم يعجبني  رد
2 ساعة
وبعدين وش صار ع الطاقم ليش الخبر ناقص
ضيف
وبعدين وش صار ع الطاقم ليش الخبر ناقص

ام محمد

أعجبني0لم يعجبني  رد
3 ساعة
S04
ضيف
S04

وين التفاصيل بالموضوع؟؟!

أعجبني0لم يعجبني  رد
5 ساعة


هل قرأت هذا ؟
  • مقاتلات التحالف تدك غرفة عمليات حوثية
    •
  • المالكي: التحالف أحال نتائج تحقيقات حوادث مخالفة قواعد الاشتباك للدول المعنية
    •
  • فيديو.. التحالف يستهدف الأوكار الحوثية في نهم
    •
  • وصول ثاني رحلات جسر التحالف الجوي لإخلاء المرضى اليمنيين
    •

    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :