المرور يوضح فائدة الإشارات التنظيمية

المواطن - الرياض

أكدت الإدارة العامة للمرور، أن الإشارات التنظيمية تساهم في تعريف السائق وكافة مستخدمي الطريق بالأنظمة المرورية والقيود والمحظورات المختلفة الواجب التقيّد بها.

كما حذرت إدارة المرور من إساءة استعمال منبّه المركبة؛ نظرًا لأنها تعتبر مخالفة مرورية تترتب عليها عقوبات نظامية.

وأشارت إدارة المرور إلى أن إساءة استعمال منبّه المركبة يسبب الإزعاج للآخرين؛ مما يربك قائدي المركبات الأخرى.

وكان الإدارة العامة للمرور، قد نصحت أمس باتباع بعض الخطوات في حال انفجار إطار السيارة أثناء القيادة لتفادي وقوع الحوادث.

ونشر المرور السعودي إنفوجرافيك، عبر حسابه في “تويتر”، نصح من خلاله باتباع ما يلي حال انفجار إطار السيارة أثناء القيادة:

1- القبض على عجلة القيادة بإحكام.

2- عدم ضغط المكابح (الفرامل).

3- رفع القدم عن دواسة الوقود وعدم الضغط عليها.

4- التأكد من خلو الطريق على يمينك.

5- توجيه المركبة تدريجيًّا إلى جانب الطريق.

6- إيقاف المركبة في مكان آمن.

7- تشغيل إشارة الطوارئ.

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