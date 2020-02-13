المريسل يكشف الإعلامي المُسيء له بعد أزمة مواليد النصر

المواطن – محمد سمعه

كشف الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل، النقاب عن اسم الإعلامي الذي أساء له بعد حديثه عن أزمة مباراة النصر والسد القطري، بعدما مرر إعلامي سعودي معلومة أن نادي النصر سجل اللاعب علي مختار كمواليد، ليعطي الفرصة لنادي السد لتقديم احتجاج ضد النصر للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وقال المريسل عبر حسابه في”تويتر”: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيصل عطا، الأخ فيصل عطا لا أعرفك ولكن بالعودة لحسابك، وجدت تغريدات مسيئة ضدي، ولا يمنع من أن أريك إياها، وهل تدرك معنى هذا الكلام الذي كتبته، وهل تعتقد أن هذه التغريدات ستكون من الماضي ودون العودة لها”.

وأضاف المريسل: “أنا عبد وشحاذ!؟، ما شاء الله تغريداتك وكلماتك جميلة، خلينا نشوفها مع بعض، أين كان عقلك وأنت تغرد بمثل هذه الردود!؟”.

وكان العديد من النصراويين وجهوا أصابع الاتهام للإعلامي فيصل عطا، بعد أن قيل إنه هو من مرر معلومة مختار علي لنادي السد ليحتج ضد النصر.

وفي وقت سابق، قال المريسل عبر حسابه في “تويتر” في تغريدة أثارت الجدل: “تخيلوا فقط أن الهلال يلاعب السد القطري وأن عبدالعزيز المريسل يذهب لإداري السد في المكس زون وأمرر له معلومة أن هناك لاعب مواليد في الهلال حتى يُقدم ناديه احتجاجًا ضد نادٍ سعودي، ماذا سيحدث، وما العقوبة التي ستصدر ضده غير شطبه إعلاميًا؟!”.

وتابع المريسل: “أعرف أن مشاركة لاعب النصر مختار علي في دوري أبطال آسيا سليمة بنسبة 100%، لكن ما هو موقف وزارة الإعلام والهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم واتحاد الإعلام الرياضي، من إعلامي سعودي، يتجه لإدارة السد في المكس زون بعد المباراة ليمرر له معلومة أن مختار علي لاعب مواليد؟”.

وعلّق الصحافي متعب العواد على تغريدة المريسل قائلًا: “شيء مخجل، المغرضون والخونة والهاربون من وطنيتهم وسعوديتهم، ليس لهم وجود في الإعلام الرياضي، زال الغطاء وانكشف القناع، وظهرت الحقائق جلية، هذه الأخلاق التالفة، أبرزت سلوكيات مقززة، ومقرفة للوسط الرياضي، وصولًا لمطاردة النصر، بكل الوسائل القبيحة والدنيئة لتعطيله، الضرب بحديد مطلب”.

الأخ فيصل عطا

لا أعرفك و لكن بالعودة لحسابك وجدت تغريدات لك مسيئة ضدي

و لا يمنع من أن أريك إياها

.https://t.co/nkMNA01XrO https://t.co/x5E9S6j8Df — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) February 13, 2020

أين كان عقلك و أنت تغرد بمثل هذه الردود !؟

.https://t.co/WBPLhMhuCN https://t.co/5pm9wlbE5u — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) February 13, 2020

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