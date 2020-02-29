المريسل يُثير الجدل بتغريدة عن دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

أثار الناقد الرياضي، عبدالعزيز المريسل، الجدل بتغريدة غامضة تحدث فيها عن حدث رياضي إن تم سيضر بعدالة المنافسة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب المريسل عبر حسابه في “تويتر”: “لا حول ولا قوة إلا بالله، ما الذي يحدث لدينا؟! بعد قليل سأتحدث عن حدث رياضي إن تم بالفعل فإنه يضر بعدالة المنافسة”.

وفي وقت سابق، رفع مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، بيانًا للاتحاد السعودي لكرة القدم، طالبه فيه بتغيير الإسباني فيرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام في اتحاد القدم.

وجاء نص بيان النصر كالتالي: “نظرًا لاستمرار الأخطاء التحكيمية المؤثرة على نتائج المباريات، وحرصًا من إدارة النصر على ضمان مبدأ عدالة المنافسة، فقد تقدمت إدارة النصر بخطاب عاجل لإدارة اتحاد القدم تُطالب فيه بتغيير رئيس لجنة الحكام ووضع حد للأخطاء التحكيمية الواضحة والمؤثرة سلبًا على سمعة الدوري السعودي؛ لضمان عدالة المنافسة للجميع، والله الموفق”.

وكان الإعلامي عبدالله بن زنان، المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر، فتح النار على لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك بعد أخطاء تقنية الـVAR في الجولات الأخيرة بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب ابن زنان عبر حسابه في “تويتر”: “مهازل تحكيمية يستفيد منها فريق واحد، ما هو دور الاتحاد السعودي؟! وجب التحقيق مع لجنة التحكيم ومع المسؤول عن اختيار الحكام، وكل ما يتعلق بهم، حتى لا يُظلم أحد فقد نكون مخطئين”.

وأضاف ابن زنان: “حافظوا على سمعة الدوري السعودي وعلى مكتسبات الأندية، ترى طفح الكيل”.

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