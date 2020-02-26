المسؤولية الاجتماعية بضمك تدشن مشاريعها المجتمعية للفرد والأسرة

المواطن - حسن عسيري - أبها

ضمن مشاريع المسؤولية الاجتماعية بنادي ضمك، وقّع مساء يوم الأربعاء رئيس مجلس الإدارة صالح أبو نخاع مذكرة شراكة مع مؤسسة مزاد بخيبر الجنوب، والتي مثلها سعد فالح القحطاني؛ وذلك لتشغيل أكاديمية للنادي تكون باكورة فروعها ضمن سلسلة تفعيل مبادرات المسؤولية الاجتماعية لتطوير أساسيات كرة القدم واستثمار الشراكات المجتمعية مع رجال الأعمال والقطاعات الحكومية والأهلية.

ويأتي ذلك للوصول إلى أكبر عدد من المراكز التابعة لمحافظة خميس مشيط؛ لخلق بيئة رياضية جاذبة لتطوير أساسيات كرة القدم لأهالي مركز خيبر الجنوب.

حضر التوقيع الشيخ محمد بن هيف الفويه، شيخ قبائل بني واهب شهران، الذي عبر عن شكره وتقديره لرئيس النادي على ما يقدمونه من خدمة مجتمعية في المجال الرياضي والثقافي والاجتماعي.

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