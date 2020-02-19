المسابقات تؤجل مباراة النهضة والتقدم

المواطن – مروة نبيل

أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن تأجيل مباراة النهضة والتقدم ضمن مباريات الجولة 25 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لمدة 24 ساعة.

وأوضح حساب دوري الأمير محمد بن سلمان الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن مباراة النهضة والتقدم ستُقام عند الساعة 3:30 مساء يوم غد الخميس، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وجاء قرار لجنة المسابقات بتأجيل المباراة، بعد تعرض مقر سكن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التقدم في الدمام لحريق ووجود أدوات الفريق من ملابس وكرات وأدوات اللاعبين داخل الفندق.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النهضة المركز السادس في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى برصيد 40 نقطة، فيما يقع التقدم في المركز الـ17 برصيد 22 نقطة.

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