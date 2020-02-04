المسحل: نملك سجلًا حافلًا يكتمل باستضافة كأس آسيا

المواطن - مروة نبيل

أعرب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، عن سعادته بالتقدم لاستضافة منافسات بطولة كأس آسيا 2027، مؤكدًا أن مجال الرياضة يحظى بدعم كبير من القيادة والهيئة العامة للرياضة.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تقدمه رسميًّا بطلب استضافة منافسات بطولة كأس آسيا 2027، وذلك بعد إعلان الاتحاد القاري للعبة عن البدء في استقبال ملفات الاتحاد الأهلية الراغبة في تنظيم البطولة الأكبر في القارة الصفراء.

وأكد المسحل أن التقدم بطلب الاستضافة جاء برغبة أكيدة في النجاح وبدعم كبير من الهيئة العامة للرياضة لاستضافة أهم البطولات القارية، لافتًا إلى أن الدعم اللامحدود من القيادة، والاهتمام الكبير من رئيس الهيئة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رسما خارطة الطموح لدينا في المنافسة على الاستضافة.

وشدد المسحل على أن الدعم والاهتمام المباشرين اللذين يجدهما الاتحاد السعودي من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وضعا الاتحاد أمام هذا التحدي الكبير للفوز في حق الاستضافة.

وتابع رئيس اتحاد الكرة قائلًا: “نملك سجلًا حافلًا وإرثًا فنيًّا كبيرًا من المنجزات الآسيوية على صعيد المنتخبات والأندية، ويكتمل هذا الإرث الفني باستضافة البطولة الأكبر في القارة”.

وأضاف في بيان: “نأمل أن نقدم واقع السعودية المشرق في الاستضافة، في ظل الدعم اللامحدود من قيادتنا، لنواصل رحلة استضافنا للعديد من المناسبات الدولية في مختلف المجالات”.

وأشار المسحل، في ختام البيان، إلى أنه سيتم البدء بتكوين لجنة مختصة للعمل على ملف الاستضافة، وتقديمه بالصورة المشرفة، وتحقيق الهدف المنشود.

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