المغرب وتونس يفوزان في افتتاحية كأس العرب

المواطن – واس

تمكن المنتخب التونسي من قلب الطاولة على نظيرة العراقي في افتتاح مباريات المجموعة الأولى من بطولة كأس العرب للمنتخبات لكرة القدم تحت 20 عامًا.

وكان منتخب تونس متأخراً بهدف دون مقابل حتى الدقيقة 70 من عمر اللقاء ليسجل المنتخب التونسي هدفين في الدقيقتين 71 و 89 لينتهي اللقاء بفوز تونس 2-1 محققا 3 نقاط في المجموعة الأولى التي تضم موريتانيا والكويت.

وفي لقاء آخر اليوم تغلب منتخب المغرب على نظيره البحريني بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة كأس العرب على ملعب نادي الرياض بمدينة الرياض.

وسجل أهداف منتخب المغرب محمد السهل بالدقيقة 26 ، ومنتصر بالدقيقة 39 ، وأنور العزوزي بالدقيقة 70 ، وعمر العمراني بالدقيقة 89 ، فيما سجل هدفي البحرين سيد جواد وسالم سالم بالدقيقتين 56 و 63 ، ليرتفع رصيد المغرب لثلاث نقاط في المجموعة الثانية التي تضم مدغشقر وجيبوتي.

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