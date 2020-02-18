الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة جمهورية نيبال

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المواطن – واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة السيدة بيديا ديفي بنداري رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية بمناسبة ذكرى يوم الديمقراطية لبلادها.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة السيدة بيديا ديفي بنداري رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية بمناسبة ذكرى يوم الديمقراطية لبلادها.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، راجياً لحكومة وشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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