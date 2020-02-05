تتعلق بتطوير العلاقات وتعزيز أطر التعاون الاستراتيجي

الملك سلمان يبعث رسالة خطية لرئيس وزراء أثيوبيا

2020/02/05
الساعة 6:01 مساءً
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المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة خطية إلى دولة رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية آبي أحمد علي تتعلق بتطوير العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وتعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بينهما على مختلف الأصعدة، والتنسيق مع جمهورية أثيوبيا إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية .
جاء ذلك خلال استقبال دولة رئيس الوزراء الأثيوبي اليوم معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان.

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