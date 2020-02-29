الملك سلمان يُتوج الفائز بالنسخة الأولى من كأس السعودية

المواطن - الرياض

توج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الفائز بالنسخة الأولى من كأس السعودية للفروسية.

الله يطول بعمرك سيدي pic.twitter.com/sx1kqPXBZd — بندر الجلعود (@Bandaralgaloud) February 29, 2020

وفاز الخيل الأمريكي ماكسيم سيكورتي لفارسه لويس سواريز بلقب كأس السعودية للفروسية بنسختها الأولى، اليوم السبت، وذلك بعد فوزه في السباق الختامي.

وتفوق سيكورتي على الخيل ميدنايت بيسو والخيل بن بطل اللذان حلا في المركزين الثاني والثالث.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي الفروسية- حفظه الله- رعى، مساء اليوم، حفل سباق “كأس السعودية”، الذي يعد أغلى وأكبر حدث في تاريخ السباقات العالمية للخيول، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض.

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