توج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الفائز بالنسخة الأولى من كأس السعودية للفروسية.
الله يطول بعمرك سيدي pic.twitter.com/sx1kqPXBZd
— بندر الجلعود (@Bandaralgaloud) February 29, 2020
وفاز الخيل الأمريكي ماكسيم سيكورتي لفارسه لويس سواريز بلقب كأس السعودية للفروسية بنسختها الأولى، اليوم السبت، وذلك بعد فوزه في السباق الختامي.
فيديو | #الملك_سلمان يُتوج الفائز بالنسخة الأولى من #كأس_السعودية#عاجل
https://t.co/NmaU4Bo7Un pic.twitter.com/hM2ErZFNHT
— صحيفة المواطن (@almowatennet) February 29, 2020
وتفوق سيكورتي على الخيل ميدنايت بيسو والخيل بن بطل اللذان حلا في المركزين الثاني والثالث.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي الفروسية- حفظه الله- رعى، مساء اليوم، حفل سباق “كأس السعودية”، الذي يعد أغلى وأكبر حدث في تاريخ السباقات العالمية للخيول، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض.
اترك تعليقاً