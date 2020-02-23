المملكة الأولى عربيًّا في ترتيب الدول الأقوى في العالم

المواطن - الرياض

تصدرت المملكة المركز الأول عربيًّا والعاشر عالميًّا في ترتيب الدول الأقوى في العالم، لعام 2020، بحسب التصنيفات السنوية للقوة في تقارير الأخبار الأمريكية، والتي تستند على السلطة والنفوذ الملاحظ لتلك البلدان.

وبحسب تقرير نشره موقع ذا وورلد إندكس الدولي، عادة ما تصف نشرات الأخبار في الولايات المتحدة المملكة باسم عملاق الشرق الأوسط إشارة إلى مساحتها الشاسعة وأهميتها السياسية والاقتصادية والإستراتيجية والدينية على المستويين الدولي والإسلامي.

واحتلت المراكز الخمسة الأولى عالميًّا الولايات المتحدة، روسيا، الصين، ألمانيا، والمملكة المتحدة، بحسب ما نقلت “عكاظ”.

وجاء تصنيف أقوى دول العالم بناء على تحليل التقارير التي تهيمن باستمرار على عناوين الأخبار وتشغل صناع السياسة وتشكل الأنماط الاقتصادية العالمية.

وتعتبر هذه التصنيفات جزءًا من دراسة سنوية لأفضل الدول في العالم، والتي تعتمد في تقييم 80 دولة بناءً على مشاركة مختصين دوليين طلب منهم ربط تلك الدول بخصائص تشمل قوة تحالفاتها وتأثيرها الاقتصادي على المستويات الإقليمية والدولية.

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