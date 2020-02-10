المملكة الأولى في المساواة بين الجنسين خليجيًا

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

يضع تقرير البنك الدولي المملكة في المرتبة الأولى في المساواة بين الجنسين في دول مجلس التعاون الخليجي والثانية في المنطقة العربية.

ونقلت صحيفة التربيون الأمريكية التقرير قائلة: وسط الإصلاحات الأخيرة التي تشهدها المملكة، يضع تقرير حديث للبنك الدولي المملكة في المرتبة الأولى في المساواة بين الجنسين بين دول مجلس التعاون الخليجي والثانية في المنطقة العربية.

وقال دانييل أتكينز، الرئيس التنفيذي لبوابة الدرعية، أمس الأحد، إن النساء السعوديات تغمرهن العاطفة والطاقة والحماس، ويجلبن كل ذلك إلى أماكن العمل، مضيفًا: الشغف وروح المبادرة والالتزام، هذا ما أراه من النساء السعوديات في فريقي.

وأكد تقرير البنك الدولي على أن التقدم السريع الذي بدأته المملكة في المساواة بين الجنسين منذ عام 2017 أعطى المملكة درجة إجمالية قدرها 70.6 من 100، وهو ما يساوي تقدمًا نحو 38.8 درجة منذ ترتيبها الأخير، لتحتل المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي والثانية في العالم العربي.

وتماشيًا مع عدد من الإصلاحات، صدر مؤخرا تشريع من المملكة يحظر التمييز بين الجنسين ويضع عقوبات جنائية للمضايقة الجنسية.

وتابع تقرير التربيون: هناك خطوة حيوية أخرى نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في المملكة، وهي الاتجاه الجديد في البلاد بالنسبة للمرأة لدراسة ما كان يُعتبر تقليديًا مجالات للرجال فقط مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وتابع التقرير: أما بالنسبة لما ستفعله الشابات السعوديات بعد التخرج، فإن استراتيجية رؤية 2030 تضع من ضمن أهدافها زيادة القوى العاملة النسائية.

تابعنا على تواصل معنا على