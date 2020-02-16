المملكة تحظر استيراد التوك توك 

المواطن متابعة:

اعتمدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اللائحة الفنية لاستيراد الدراجات الآلية، وحظرت اللائحة استيراد 4 أنواع، بينها التوك توك (الدراجات الآلية ثلاثية العجلات) التي تُستخدم لنقل البضائع، وعدد من الدرّاجات الآلية.

وصنفت اللائحة الدراجات إلى: نارية، وآلية كهربائية مدفوعة بمحرك احتراقي داخلي أو كهربائي أو من مصدر طاقة أخرى، وكل مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة لنقل الأشخاص أو الأشياء.

وألزمت المورد عند استيراد الدراجات الآلية والنارية باستيفاء أداء المكابح، ومنع الضوضاء، وانبعاثات العادم، والثبات والسرعة القصوى، وضغط خزان الوقود، والقفل ضد السرقة.

وتخضع الدراجات النارية والآلية إلى نظام المرور والفحص الفني الدوري والتأمين، مع إلزام سائقيها بوسائل الحماية والوقاية.

والدراجات المحظورة هي:

الآلية ثلاثية العجلات التوك توك

المركبات ثلاثية العجلات المجهزة بمقود

الآلية التي تكون سعة أسطوانة محركها أقل من 125 ملم

الدراجات والسيارات النارية المخصصة للأطفال ذات العجلتين والثلاث والأربع

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