المنشطات تداهم نادي أبها

المواطن – حسن عسيري – أبها

داهمت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، اليوم الثلاثاء، لإجراء اختبارات الكشف على بعض اللاعبين.

واختارت اللجنة ثمانية لاعبين وهم؛ الحارس عبدالعالي امحمدي وسعد بقير وسليم بو خنشوش ومهدي تهرات، ومن السعوديين صالح آل عباس وجهاد الزويد وعمر المزيعل وأحمد النجعي.

ومن جهة ثانية، عمد المدرب عبدالرزاق الشابي لإجراء تدريبات تكتيكية، شارك فيها جميع اللاعبين بما فيهم حسن القيد بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها الأسبوع الماضي.

وستشهد القائمة عودة المدافع أمين عطوشي واللاعب كريم عواضي لإيقافهما عن مباراة الرائد الماضية بداعي تراكم البطاقات الصفراء.

كما شهدت التدريبات غياب اللاعب كرم برناوي نظرًا لتعرضه لإصابة، واستمرار غياب اللاعب عبدالله قيسي للأسبوع الثاني بسبب إصابته.

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