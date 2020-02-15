النازحون السوريون يعانون الأمرين تحت وطأة الثلوج

المواطن- متابعة:

يشهد الشمال السوري وخصوصا مخيمات النازحين طقس شديد البرودة، ليضيف إلى معاناتهم فصل جديد من مرارة العيش، حيث لا يتوفر في هذه الأماكن أساسيات العيش الإنساني ويعاني قاطنوها الأمرين.

وفاقمت الأحوال الجوية القاسية والثلوج التي غطت شمال غرب سوريا هذا الأسبوع من معاناة النازحين، فالمأوى نادر، والأغلبية ليس لديهم المال لشراء الوقود أو السخانات.

وكانت أظهرت لقطات لطائرة دون طيار الثلج والغطاء الجليدي الذي يغطي العائلات النازحة في شمال إدلب، كما وثقت أيضًا النازحين وهم يسيرون على الثلج بالقرب من الخيام.

وكانت منظمة إنقاذ الطفولة الإنسانية قالت إن ما لا يقل عن 290 ألف طفل نزحوا من ديارهم بسبب العنف، وأن المخيمات في إدلب لم تستطع استيعاب جميع الوافدين الجدد، بحسب موقع إيرونيوز.

وقال عمال الإغاثة إن عشرة أطفال لقوا حتفهم في الأسبوع الماضي وحده في مخيمات مؤقتة تتدفق على المنطقة الحدودية بالقرب من تركيا.

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