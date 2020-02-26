النرويج تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد

المواطن - متابعة

أعلنت السلطات الصحية النرويجية، أمس، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد لشخص عاد من الصين الأسبوع الماضي، لكنّها أكدت أن المريض ليس في وضع خطر.

وصرّحت المسؤولة في المعهد النرويجي للصحة العامة لاين فولد للصحافيين بأن “الشخص ليس مريضًا، إنه بصحة جيدة ولا تظهر عليه أي عوارض”، مضيفة: “نستبعد أن يكون قد نقل العدوى لآخرين”.

وأوضح المعهد أن الفحوص المخبرية الروتينية “جاءت إيجابية” وكشفت وجود آثار للفيروس المستجد.

وكانت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في الصين، قد ارتفعت أمس، الأربعاء، إلى 2715 حالة بعدما سجّلت الساعات الأربع والعشرون الماضية وفاة 52 شخصًا بالفيروس، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجّلها البلاد خلال ثلاثة أسابيع.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي للإحصاءات المتعلّقة بتفشّي الوباء أن عدد المصابين الجدد بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 406 أشخاص، الغالبية الساحقة منهم (401) يقطنون في مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، والتي سجّلت فيها كل الوفيات الجديدة بدون استثناء.

وبذلك ارتفع إجمالي عدد الذين أصيبوا بالفيروس في الصين إلى أكثر من 78 ألف شخص.

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