النصر جاهز لمواجهة العين الإماراتي

المواطن – مروة نبيل

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مساء اليوم الاثنين، استعداداته لمباراته ضد نظيره العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا 2020.

وعقد المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا اجتماعًا فنيًّا باللاعبين قبل انطلاق التدريبات، ثم بدأت الحصة التدريبية لفريق النصر اليوم بتمارين الإحماء، وركز بعد ذلك على الجوانب التكتيكية.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضيفًا على نظيره العين الإماراتي على إستاد هزاع بن زايد، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

ويطمح النصر في الظهور بشكل مميز وخطف الثلاث نقاط، لمصالحة جماهيره بعد التعادل ضد السد القطري في الجولة الأولى، فيما يسعى العين الإماراتي لاستغلال عامل الأرض وتحقيق الفوز.

ويتصدر سباهان الإيراني المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2020 برصيد 3 نقاط، يليه النصر والسد القطري برصيد نقطة لكل منهما، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي الترتيب بدون نقاط.

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