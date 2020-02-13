النصر مُهدد بفقدان أمرابط لهذا النادي

المواطن – محمد سمعه

فجر أحد أعضاء نادي النصر السابقين، مفاجأة غير سارة للجماهير النصراوية، بالحديث عن وجود احتمالية لرحيل اللاعب المغربي نور الدين أمرابط عن النصر في صيف 2020 والانضمام لأحد الأندية العربية.

وقال سعد آل مغني عضو نادي النصر الذهبي السابق: “تشافي طلب من إدارة السد القطري جلب أمرابط في الصيف القادم”.

وكان نور الدين أمرابط تعرض لانتقادات شديدة من قبل الجمهور النصراوي بسبب هبوط مستواه مؤخرًا في مباريات العالمي.

وفي وقت سابق، هدد سعد آل مغني، مجلس إدارة النادي بفرض عقوبة على الفريق وغلق مركزه الإعلامي بالفترة الأخيرة.

وكتب آل مغني عبر حسابه في”تويتر”: “عطيت الإدارة فرصة يشتكون في كل مكان وجميع شكواهم ليش ينتقدنا الآن، أقسم بالله ما بعد اشتكيت حبًا في الكيان، معاهم فرصة الويكإند، يقدمون اعتذارًا عن طريق المركز الإعلامي، ما قدموا اعتذارًا لا أحد يلومني، بكرة النهار النادي يتعاقب ويُغلق المركز الإعلامي”.

ولا تعد هذه التغريدة هي الدليل على وجود أزمة حقيقية بين آل مغني ومجلس إدارة النصر، حيث تكررت الأزمات بينهم خلال الفترة الماضية.

وفي الأول من نوفمبر الماضي، كان سعد آل مغني تحدث عن إدارة النصر لقناة 24 الرياضية قائلًا: “إدارة صفوان السويكت جاءت بالخطأ، وهذه الإدارة وعدت وعودًا وأخلفتها، وعدت بـ50 مليون وعد ولا شفنا حاجة”.

وتابع سعد آل مغني: “نصر النصر ظُلم، وكان من المفترض أن يكون هو رئيس النادي، وإدارة السويكت لن تستمر وعملها غير احترافي، يعني تجي 5 دقائق وقت التمرين عشان المركز الإعلامي يطلع صورتك”.

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