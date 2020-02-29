النصر يحتج على تصرف المسابقات حول مباراة الهلال والاتفاق

المواطن - محمد سمعه

أبدى نادي النصر اعتراضه على تصرف لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين، حول موعد مباراة الهلال والاتفاق، المقرر إقامتها في الجولة الحادية والعشرين ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكرت قناة 24 الرياضية عبر حسابها في “تويتر” أن نادي النصر اعترض على موافقة لجنة المسابقات المبدئية بتقديم مباراة الهلال والاتفاق 24 ساعة، مبررًا ذلك بأن جدول الدور الثاني تم الاتفاق عليه من قبل كل الأندية وبتوقيع محضر رسمي.

وطالب النصر، لجنة المسابقات بعدم تغيير موعد مباراة الهلال والاتفاق وإقامتها في موعدها.

ومن المقرر في الأساس، إقامة مباراة الهلال والاتفاق يوم السبت المقبل الموافق السابع من مارس في الجولة الـ21 من بطولة الدوري.

وفي وقت سابق، رفع مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، بيانًا للاتحاد السعودي لكرة القدم، طالبه فيه بتغيير الإسباني فيرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام في اتحاد القدم.

وجاء نص بيان النصر كالتالي: “نظرًا لاستمرار الأخطاء التحكيمية المؤثرة على نتائج المباريات، وحرصًا من إدارة النصر على ضمان مبدأ عدالة المنافسة، فقد تقدمت إدارة النصر بخطاب عاجل لإدارة اتحاد القدم تُطالب فيه بتغيير رئيس لجنة الحكام ووضع حد للأخطاء التحكيمية الواضحة والمؤثرة سلبًا على سمعة الدوري السعودي؛ لضمان عدالة المنافسة للجميع، والله الموفق”.

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