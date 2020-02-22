النصر يعبر كمين الحزم في دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي النصر من عبور كمين نادي الحزم بالفوز عليه بثنائية دون رد، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الشوط الأول من مباراة الفريقين انتهى بالتعادل السلبي، حيث لم ينجح النصر في اختراق الحاجز الدفاعي للاعبي الحزم.

ومع بداية الشوط الثاني كثف نادي النصر من هجماته، حتى تمكن اللاعب عبدالإله العمري من إحراز الهدف الأول للعالمي بالدقيقة الرابعة والخمسين.

وواصل نادي النصر هجماته، من أجل إحراز الهدف الثاني، حتى كان له ما أراد عبر اللاعب يحيى الشهري، الذي أحرز الهدف الثاني لنادي النصر بالدقيقة التسعين.

وفاز النصر بثنائية دون رد، ليُصبح رصيده بعد الفوز 41 نقطة في المركز الثاني خلف نادي الهلال، بينما تجمد رصيد الحزم عند 22 نقطة بالمركز الثاني عشر.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر