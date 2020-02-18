النصر يقلب الطاولة على العين ويفوز بثنائية

المواطن – مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة العين ضد النصر ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020 بتحويل العالمي لتأخره بهدف إلى فوز بهدفين.

العين ضد النصر

وبدأت مباراة العين ضد النصر المقامة على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات، ونجح عمر ياسين في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 18 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وضغط لاعبو العالمي بعد الهدف لتعديل النتيجة في مباراة العين ضد النصر اليوم، وكاد المغربي عبدالرزاق حمدالله أن يهز الشباك في أكثر من فرصة، إلا أن محاولاته خرجت بعيدًا.

وسجل حمدالله هدفًا قاتلًا في الدقيقة 47، ولكن الحكم ألغاه، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة العين ضد النصر بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح مختار علي في تسجيل هدف التعادل في شباك العين الإماراتي عند الدقيقة 57، مستغلًا عرضية مميزة من زميله المغربي نور الدين أمرابط.

وواصل العالمي الضغط بحثًا عن تسجيل هدف جديد، وتمكن النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله من هز شباك العين الإماراتي عند الدقيقة 81، ليقود الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لتحقيق فوز هام.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رصيده إلى 4 نقاط، ويتصدر مجموعته في دوري أبطال آسيا 2020 بشكل مؤقت لحين انتهاء مباراة السد ضد سباهان الإيراني، فيما ظل العين الإماراتي بدون نقاط.

تابعنا على تواصل معنا على