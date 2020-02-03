النصر يواصل استعداداته لمواجهة الفتح

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته الجماعية، مساء اليوم الاثنين، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد نظيره الفتح.

وبدأ النصر الحصة التدريبية بتمارين لياقية، وخاض اللاعبون بعد ذلك تمارين تكتيكية، قبل أن يختتم المدرب البرتغالي روي فيتوريا التدريبات بمناورة كروية على منتصف الملعب.

وشهد مران النصر الجماعي، اليوم، إقامة إدارة كرة القدم احتفالية خاصة لنجم الفريق، المغربي عبدالرزاق حمد الله بمناسبة قدوم مولوده الأول.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الفتح، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 نقطة، وبفارق نقطة عن الهلال المتصدر.

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