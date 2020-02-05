الهلاليون يتغنون: اليوم يومك يا المعيوف

المواطن - محمد سمعه

أبدى جمهور نادي الهلال، سعادته الغامرة بتألق الحارس عبدالله المعيوف في لقاء الهلال والرائد، الذي أُقيم اليوم الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة السابعة عشرة ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان المعيوف تصدى لركلة جزاء من اللاعب المغربي محمد فوزير لاعب الرائد بالدقيقة الثامنة والثمانين من عمر المباراة، كما سجل الهدف الثالث للفريق الهلالي بالدقيقة الـ96 من ركلة جزاء ليكون المعيوف بطل قصة لقاء الهلال والرائد.

ووصفت الجماهير الهلالية ما فعله المعيوف بأنه تاريخي، خاصة أنه أبقى على حظوظ الهلال للفوز وتحقيق النقاط الثلاث، بعد أن تصدى لركلة جزاء من الرائد، بل وسجل هدفًا ساهم في توسيع الفارق في النتيجة لصالح بطل آسيا.

أصبح رصيد نادي الهلال بعد الفوز 38 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد الرائد عند 27 نقطة بالمركز السادس.

وكان الشوط الأول من مباراة الهلال والرائد، انتهى بتقدم الأزرق بثنائية دون رد، حيث سجل الأزرق الهدف الأول عبر اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول، ثم نجح النجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز في إضافة ثاني أهداف الهلال من ركلة جزاء بالدقيقة الثانية والأربعين.

وفي الشوط الثاني، سجل الرائد هدفه الوحيد في الدقيقة الستين من ركلة جزاء بعد خطأ من المدافع علي البليهي.

تابعنا على تواصل معنا على