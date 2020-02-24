الهلال الأقوى هجوميًّا في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قائمة الأقوى هجوميًّا في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد مرور 19 جولة على انطلاق المسابقة المحلية.

نادي الهلال:

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مستوى مميزًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، ويتصدر جدول ترتيب البطولة برصيد 44 نقطة وبفارق 3 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

وكشف حساب بطولة الدوري السعودي للمحترفين عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة الفرق الأقوى هجوميًّا في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وتساءل حساب الدوري السعودي للمحترفين على “تويتر”، قائلًا: “الهلال النادي الأقوى هجومًا حتى الآن في دوري محمد بن سلمان للمحترفين والأهلي أقرب منافسيه.. هل سنشاهد متصدر جديد لهذه الإحصائية في الجولات المقبلة؟”.

دوري محمد بن سلمان:

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قائمة الأقوى هجوميًّا هذا الموسم برصيد 49 هدفًا، وبفارق كبير عن النادي الأهلي أقرب منافسيه، حيث نجح لاعبيه في تسجيل 33 هدفًا.

ويحتل النصر المركز الثالث في قائمة الأقوى هجوميًّا بمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 هدفًا، يليه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة بـ28 هدفًا، بالتساوي مع الرائد.

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