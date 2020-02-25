الهلال.. السادس عالميًا

المواطن - مروة نبيل

احتل نادي الهلال صدارة تصنيف الأندية الآسيوية والعربية، والمركز السادس على الصعيد العالمي وفقًا لموقع club world ranking المهتم بالتصنيفات العالمية.

ونجح الهلال في تحقيق هذه القفزة الكبيرة في التصنيف العالمي مع الأسبوع الرابع في شهر فبراير، بعد ظهوره بمستوى مميز سواء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أو بطولة دوري أبطال آسيا 2020 التي يحمل لقبها.

وينفرد الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 44 نقطة، ويحتل المركز الثاني في مجموعته بمنافسات دوري أبطال آسيا 2020 برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن باختاكور الأوزبكي المتصدر.

ويملك الهلال 11172 نقطة في التصنيف العالمي، ليتفوق على العديد من الفرق الأوروبية الكبرى، ومنها؛ مانشستر سيتي الإنجليزي الذي تراجع إلى المركز الثامن، يوفنتوس في المركز العاشر، بايرن ميونيخ في المركز الـ11.

وتصدر ليفربول الإنجليزي ترتيب الأندية العالمية، وتواجد برشلونة الإسباني في المركز الثاني، وجاء ريفر بليت الأرجنتيني في المركز الثالث، وحل فلامنغو البرازيلي رابعًا في التصنيف.

ويقوم الموقع العالمي بحساب نقاط التصنيف بشكل أسبوعي وفقًا للمباريات التي يخوضها كل فريق سواء المحلية أو القارية، مع الاهتمام بعدد الأهداف ونتيجة المباراة ومدى أهميتها، وتصنيف الدوري.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر