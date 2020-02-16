الهلال .. وانتصار غائب ضد شباب الأهلي منذ 2010

المواطن – مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة شباب الأهلي ضد الهلال، المقرر إقامتها مساء يوم غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

الأهلي ضد الهلال:

ويحتضن إستاد راشد في الإمارات مباراة شباب الأهلي دبي ضد الهلال غدًا، ويطمح الزعيم في مواصلة انطلاقته المميزة وخطف الثلاث نقاط، فيما يسعى أصحاب الأرض لمصالحة الجماهير وتحقيق الفوز.

ويعود آخر انتصار حققه الزعيم أمام الفريق الإماراتي إلى 30 مارس عام 2010، حينما حسم مباراة شباب الأهلي ضد الهلال لصالحه بنتيجة 3/ 2، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

ولعب شباب الأهلي دبي “الأهلي سابقًا” ضد الهلال 4 مباريات رسمية ومواجهة ودية بعد ذلك، ولم ينجح الزعيم في تحقيق أي فوز، حيث فاز الفريق الإماراتي مرتين، وخيم التعادل على نتيجة 3 لقاءات.

والفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي على نظيره الهلال وديًّا بهدفين دون رد، في الخامس من نوفمبر 2011، ولعبا مرتين في دور المجموعات بمنافسات دوري أبطال آسيا 2014، تعادلا بنتيجة 2/ 2 في الرياض، وسلبيًّا في الإمارات.

وواجه الهلال الفريق الإماراتي مجددًا في الدور نصف النهائي من النسخة التالية في بطولة دوري أبطال آسيا، وخيم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على مباراة الذهاب في الرياض، وفاز شباب الأهلي دبي في الإياب بنتيجة 3/ 2.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مجموعته في دوري أبطال آسيا 2020 برصيد 3 نقاط قبل مباراة الغد، فيما لا يملك شباب الأهلي دبي أي رصيد بعد خسارته أمام باختاكور الأوزبكي في الجولة الأولى.

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