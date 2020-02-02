الهلال يبدأ الاستعداد لمواجهة الرائد

المواطن - مروة نبيل

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الجماعية، مساء اليوم الأحد، وذلك بعد أن منحهم الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو راحة عن المران بالأمس.

وتركز المران على الجوانب الفنية والبدنية، حيث أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة أبها الماضية مرانًا استرجاعيًّا، فيما أجرى البقية مرانًا اعتياديًّا.

واشتمل مران بقية لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على تدريبات فنية متنوعة وتطبيقات تكتيكية، قبل أن يختتم رازفان لوشيسكو الحصة التدريبية بمناورة على جزء من الملعب.

وشارك النجم السوري عمر خربين في الجزء الأول من تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعية، قبل أن يؤدي مرانًا لياقيًّا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الرائد، مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن النصر الوصيف.

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