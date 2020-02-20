الهلال ينجو من عقوبة الفيفا والاتحاد في خطر

المواطن – محمد سمعه

أوضح محمد القاسم رئيس نادي التعاون، أن نادي الهلال نجا من عقوبة كبيرة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، كانت ستُوقع عليه بعد تعاقده مع اللاعب مدالله العليان من صفوف التعاون في فترة الانتقالات الشتوية.

وقال القاسم لـ برنامج ” في المرمى” على قناة العربية إن نادي التعاون كان يملك خيار التجديد للعليان من طرف واحد، لكن الهلال نجح في التوصل إلى اتفاق مع إدارة التعاون لشراء الفترة المتبقية من عقد العليان مع انتقال لاعبين من الهلال للتعاون، مما جعل سكري القصيم يتراجع عن شكوى الهلال إلى الفيفا.

أما بالنسبة لنادي الاتحاد، فقال القاسم إن مجلس إدارة العميد لم يتوصل لاتفاق مع إدارة التعاون بعد تعاقدهم مع اللاعب عبدالمجيد السواط من صفوف سكري القصيم في يناير الماضي.

وأشار رئيس التعاون إلى أنه سينتظر بعض الوقت من أجل التوصل لاتفاق مع إدارة الاتحاد بعد انتقال السواط للعميد وإلا فإنه بصدد تقديم شكوى للفيفا ضد العميد.

وفي وقت سابق، أربكت الإصابات، حسابات المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مدرب نادي الهلال، وذلك بعد التأكد من غياب نجمي الأزرق محمد الشلهوب وعلي البليهي عن مواجهة نادي الاتحاد بالجولة الـ19 لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى لوشيسكو إلى تجهيز البديلين بعد إصابة ثنائي الهلال، وذلك من أجل الفوز بالمباراة وضمان الحصول على النقاط الثلاث.

وكان الشلهوب أُصيب مؤخرًا بإصابة عضلية، لم تمكنه من المشاركة في مباراة شباب الأهلي دبي الإماراتي بدوري أبطال آسيا، إضافة إلى أن غياب البليهي، جاء بسبب سقوط الزجاج عليه في غرفة خلع الملابس بعد مباراة الهلال وشهر خودرو الإيراني بالجولة الأولى في دوري أبطال آسيا.

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