الوحدة يتقدم على أبها بثنائية في الشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة أبها ضد الوحدة ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتقدم فرسان مكة بهدفين مقابل هدف.

أبها ضد الوحدة

وبدأت مباراة أبها ضد الوحدة المقامة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، وتمكن كريج غودوين من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 13 بتسديدة مميزة.

واستمر ضغط فرسان مكة، ونجح لاعبه يوسف نياكاتي في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 25 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ليضغط أصحاب الأرض بحثًا عن تقليص الفارق في مباراة أبها ضد الوحدة اليوم.

وأحرز نجم فرسان مكة، عبدالله الجدعاني هدفًا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول من مباراة أبها ضد الوحدة بتقدم الضيوف بنتيجة 2/1.

وقبل مباراة أبها ضد الوحدة اليوم، يحتل الفريق الأبهاوي المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، فيما يقع فرسان مكة في المركز الخامس برصيد 27 نقطة.

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